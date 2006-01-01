Бандитки (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
9.32006, Bandidas
Боевики, Комедии88 мин18+
Сюжет
Мексика, 1888 год. Две очаровательные налетчицы — образованная европейка и грубоватая мексиканка — наводят ужас на банки Дикого Запада. Никто не может противостоять их изобретательности и неустрашимости. И, тем более, никто не может устоять перед их красотой.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ХРРежиссёр
Хоаким
Роннинг
- Режиссёр
Эспен
Сандберг
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актёр
Стив
Зан
- ДЙАктёр
Дуайт
Йоакам
- ДААктёр
Дэнис
Арндт
- ОБАктриса
Одра
Блейзер
- Актёр
Сэм
Шепард
- И’Актёр
Исмаэль
’Ист’ Карло
- ГСАктёр
Гэри
Сервантес
- ХМАктёр
Хосе
Мария Негри
- Сценарист
Люк
Бессон
- РМСценарист
Роберт
Марк Кэмен
- Продюсер
Люк
Бессон
- АЗПродюсер
Ариэль
Зейтун
- ЖЛПродюсер
Жан-Мишель
Лакор
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ППХудожник
Патрик
Паские
- ДКХудожница
Денис
Камарго
- АПХудожник
Ален
Питрель
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра