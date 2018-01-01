Новогодние мультфильмы
Новогодние мультфильмы

От советской классики до современных хитов: коллекция новогодних анимационных фильмов.

Постер к фильму Зима в Простоквашино 1984
9.6

Зима в Простоквашино

1984, 15 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вовка в тридевятом царстве 1965
9.6

Вовка в тридевятом царстве

1965, 18 мин
Бесплатно
Постер к фильму Маша и Медведь: 12 месяцев 2022
9.3

Маша и Медведь: 12 месяцев

2022, 22 мин
Постер к фильму Новогодняя сказка 1972
9.6

Новогодняя сказка

1972, 16 мин
Бесплатно
Постер к фильму Три кота. Зимние каникулы 2024
9.2

Три кота. Зимние каникулы

2024, 65 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пингвиненок Пороро: Новогодние приключения 2014
9.0

Пингвиненок Пороро: Новогодние приключения

2014, 34 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дед Мороз и Серый волк 1978
9.7

Дед Мороз и Серый волк

1978, 16 мин
Бесплатно
Постер к фильму Умка на елке 2019
9.3

Умка на елке

2019, 7 мин
Постер к фильму Турбозавры. Год Дракона 2023
9.1

Турбозавры. Год Дракона

2023, 46 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дед мороз и лето 1969
9.6

Дед мороз и лето

1969, 18 мин
Бесплатно
Постер к фильму Когда зажигаются елки 1950
9.4

Когда зажигаются елки

1950, 20 мин
Постер к фильму Чебурашка. Секрет праздника 2020
9.2

Чебурашка. Секрет праздника

2020, 7 мин
Постер к фильму Рождественские истории Астрид Лингрен 2023
8.4

Рождественские истории Астрид Лингрен

2023, 52 мин
Постер к фильму Новогодние волшебности 2022
9.1

Новогодние волшебности

2022, 9 мин
Постер к фильму Новогоднее путешествие 1959
9.6

Новогоднее путешествие

1959, 10 мин
Бесплатно
Постер к фильму Новогодние истории зверушек 2024
7.6

Новогодние истории зверушек

2024, 69 мин
Постер к фильму Вовка и зима в Тридевятом царстве 2021
9.0

Вовка и зима в Тридевятом царстве

2021, 7 мин
Постер к фильму Тимошкина елка 1966
9.5

Тимошкина елка

1966, 9 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мисс Новый год 1991
9.1

Мисс Новый год

1991, 9 мин
Бесплатно
Постер к фильму Волшебное королевство Щелкунчика 2015
8.8

Волшебное королевство Щелкунчика

2015, 76 мин
Бесплатно
Постер к фильму Блестка и спасенное Рождество 2023
8.7

Блестка и спасенное Рождество

2023, 74 мин
Бесплатно