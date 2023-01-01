Рождественские истории Астрид Лингрен (мультфильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Рождественские истории Астрид Лингрен» погружает зрителей в волшебный мир, созданный знаменитой шведской писательницей.



В преддверии Рождества брат и сес�тра Гуннар и Гунилла оказываются в больнице, где им предстоит провести праздник вдали от дома. Их дни, полные тоски и ожидания, неожиданно наполняются волшебством благодаря подаренной им необычной вещице. Старинные часы скрывают в себе удивительный секрет: внутри них живёт деревянная кукушка, которая является хранительницей сказок. Именно она открывает детям двери в удивительный мир историй Астрид Линдгрен, превращая их скучные будни в захватывающее приключение, полное чудес и волшебства.



Этот семейный фильм наполнен теплом и уютом, что делает его идеальным для просмотра в новогодние праздники или в преддверии Рождества, когда сердца открыты для чудес. «Рождественские истории Астрид Лингрен» (2023) смотреть онлайн можно на Wink.





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