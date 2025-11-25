Новогодние истории зверушек (фильм, 2024) смотреть онлайн

Пять красивых и поучительных сказок о животных, наполненных праздничным настроением. Мультфильм «Новогодние истории зверушек» (2024) — альманах из красочных сказок, созданных в разных анимационных стилях.



Зрителей ждут незабываемые приключения милых героев. Дом Санты Клауса дрейфует на льдине, а его хозяин вместе с цаплей и лисом пытается все исправить. В заснеженном курятнике крохотный цыпленок пытается помочь организовать праздник петуху, который так невовремя простудился. Девочка из большого города отправляется с мамой за новогодней елкой, но люди вырубили почти весь лес. Дети находят в лесу енотовидную собаку, застрявшую в медвежьем капкане. На дальнем севере рысь пускается в большое путешествие, чтобы отметить Новый год вместе с остальными животными.



Смешные, загадочные и познавательные сказки ждут вас в альманахе «Новогодние истории зверушек». Мультфильм 2024 года вы найдете на Wink.

