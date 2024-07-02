Турбозавры. Год Дракона (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Петя, Катя и Турбозавры готовятся праздновать Новый год. «Турбозавры. Год дракона» — мультфильм, ставший ярким праздничным спешлом популярной франшизы с любимыми героями.



Близится самый долгожданный праздник в году, и Петя уже сочинил письмо Деду Морозу с просьбой подарить ему конструктор. Несмотря на то, что кто-то из его друзей не верит в существование доброго дедушки, Петя продолжает надеяться на чудо. И волшебство обязательно придет, а пока он, Катя и Турбозавры готовятся к наступлению нового года — года дракона. И все-таки какие-то чудеса они смогут создать своими руками. Так, им предстоит открыть теплый оазис посреди снегов и построить ледяной замок.



Какие еще свершения ждут забавных и дружных героев, расскажут «Турбозавры. Год дракона» (2023).


