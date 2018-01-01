Кулинарные фильмы и сериалы
Самая вкусная коллекция фильмов и сериалов о поварах, ресторанах, высокой и домашней кухне. Приятного аппетита!
9.1
Восхитительно!
2021, 108 мин
8.6
Рецепт любви
2023, 135 мин
9.2
Кухня со звездами
2023, 105 мин
7.9
Пекарь
2022, 100 мин
8.1
В ожидании Дали
2023, 114 мин
8.2
Любовь со вкусом
2022, 88 мин
Бесплатно
7.6
Молочная девочка
2021, 89 мин
7.7
Рождественское меню
2022, 81 мин
7.3
Перевозчик
2020, 91 мин
Бесплатно
8.3
Булки
2022, 98 мин
Бесплатно
7.8
Слойка
2019, 115 мин
Бесплатно
8.3
Стейк от кутюр
2020, 87 мин
8.2
Вкус жизни
2020, 98 мин
7.9
Суши-girl
2008, 98 мин
8.4
Запретная кухня
2019, 82 мин
Бесплатно
8.4
Повар для президента
2012, 90 мин
9.4
Кухня. Последняя Битва
2017, 109 мин
9.5
Кухня в Париже
2014, 102 мин