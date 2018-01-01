Кулинарные фильмы и сериалы
Самая вкусная коллекция фильмов и сериалов о поварах, ресторанах, высокой и домашней кухне. Приятного аппетита!

ФильмыСериалы
Постер к фильму Восхитительно! 2021
9.1

Восхитительно!

2021, 108 мин
Постер к фильму Рецепт любви 2023
8.6

Рецепт любви

2023, 135 мин
Постер к фильму Кухня со звездами 2023
9.2

Кухня со звездами

2023, 105 мин
Постер к фильму Пекарь 2022
7.9

Пекарь

2022, 100 мин
Постер к фильму В ожидании Дали 2023
8.1

В ожидании Дали

2023, 114 мин
Постер к фильму Любовь со вкусом 2022
8.2

Любовь со вкусом

2022, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Молочная девочка 2021
7.6

Молочная девочка

2021, 89 мин
Постер к фильму Рождественское меню 2022
7.7

Рождественское меню

2022, 81 мин
Постер к фильму Перевозчик 2020
7.3

Перевозчик

2020, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Булки 2022
8.3

Булки

2022, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Слойка 2019
7.8

Слойка

2019, 115 мин
Бесплатно
Постер к фильму Стейк от кутюр 2020
8.3

Стейк от кутюр

2020, 87 мин
Постер к фильму Вкус жизни 2020
8.2

Вкус жизни

2020, 98 мин
Постер к фильму Суши-girl 2008
7.9

Суши-girl

2008, 98 мин
Постер к фильму Запретная кухня 2019
8.4

Запретная кухня

2019, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Повар для президента 2012
8.4

Повар для президента

2012, 90 мин
Постер к фильму Кухня. Последняя Битва 2017
9.4

Кухня. Последняя Битва

2017, 109 мин
Постер к фильму Кухня в Париже 2014
9.5

Кухня в Париже

2014, 102 мин