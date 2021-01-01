Молочная девочка (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.62021, Молочная девочка
Мелодрама89 мин18+
О фильме
Мелодрама из Казахстана в духе «Амели» — о кондитерше, которая стремится помогать окружающим. Жамиля работает в кондитерском магазине и обожает свою работу — она уверена, что сладости помогают людям справляться с невзгодами. Сама она терпит постоянные нападки со стороны коллег и клиентов — всему виной мягкость характера. Кроме того, Жамиля с детства стесняется своих рук и постоянно носит перчатки. Однажды среди посетителей магазина она замечает молодого человека, который из раза в раз покупает торт «Молочная девочка». Она решает познакомиться с ним поближе, и это становится поворотным событием в жизни обоих. Что их ждет дальше, узнаете, когда будете смотреть фильм «Молочная девочка» (2021) на Wink онлайн.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.9 IMDb
- АМАктриса
Асем
Мейрамова
- ЧКАктёр
Чингиз
Капин
- ДААктёр
Дулыга
Акмолда
- ННАктриса
Нургуль
Нугманова
- ФТАктриса
Фариза
Тойлыбаева
- ЕААктёр
Ерболат
Атабай
- АБАктриса
Анастасия
Бирючева
- ЕТАктёр
Ерболат
Тогузаков
- ИРАктриса
Ирина
Ретюнская
- АНАктриса
Айлин
Нариманова
- АИПродюсер
Адлет
Ибрагим
- АСПродюсер
Айгерим
Сатыбалдиева
- СКПродюсер
Сауле
Кембулбаева
- ЧАОператор
Чингиз
Абиров
- НККомпозитор
Николай
Красильников