Молочная девочка (фильм, 2021) смотреть онлайн

Мелодрама из Казахстана в духе «Амели» — о кондитерше, которая стремится помогать окружающим. Жамиля работает в кондитерском магазине и обожает свою работу — она уверена, что сладости помогают людям справляться с невзгодами. Сама она терпит постоянные нападки со стороны коллег и клиентов — всему виной мягкость характера. Кроме того, Жамиля с детства стесняется своих рук и постоянно носит перчатки. Однажды среди посетителей магазина она замечает молодого человека, который из раза в раз покупает торт «Молочная девочка». Она решает познакомиться с ним поближе, и это становится поворотным событием в жизни обоих. Что их ждет дальше, узнаете, когда будете смотреть фильм «Молочная девочка» (2021) на Wink онлайн.

