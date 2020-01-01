Перевозчик (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Боевик о поваре, который, чтобы его семью не депортировали в Мексику, стал водителем криминального босса. Для талантливого повара Шефа семья — самое главное в жизни, но его родители и бабушка находятся в США нелегально. Чтобы получить все нужные разрешения, Шефу требуется $60 тысяч, а таких денег у него попросту нет. Но Фауст, директор ресторана, в который устраивается Шеф, готов помочь новому сотруднику. Тому нужно всего лишь перевозить автомобили из одного места в другое — но ни в коем случае не заглядывать в багажник. Сможет ли герой выполнить условие — расскажет фильм 2021 года «Перевозчик», который в видеосервисе Wink можно посмотреть онлайн.



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