Слойка (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
7.72019, Turnover
Драмы, Семейные115 мин18+
Сюжет
Владелец маленького французского кафе Питер переживает кризис среднего возраста: жена ушла к другому, донимают проблемы со здоровьем, уровень стресса на пределе. По совету доктора Питер уходит в отпуск, оставив кафе менеджеру Генри. Тот, однако, в отместку начальнику, который редко по-настоящему ценил его труд, нанимает команду эксцентричных людей, совсем не вписывающихся в привычный для кафе образ.
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Рейтинг
6.7 IMDb