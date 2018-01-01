Хиты видеосалонов
Хиты видеосалонов

Популярные фильмы 80-х и 90-х, которые мы смотрели на VHS.

Терминатор 2: Судный день 1991
9.6

Терминатор 2: Судный день

1991, 147 мин
Путь дракона 1972
9.4

Путь дракона

1972, 94 мин
Доспехи Бога 1986
9.5

Доспехи Бога

1986, 84 мин
Рэмбо: Первая кровь 1982
9.4

Рэмбо: Первая кровь

1982, 89 мин
Вспомнить все 1990
9.2

Вспомнить все

1990, 108 мин
Горец 1986
8.8

Горец

1986, 111 мин
Самоволка 1990
9.4

Самоволка

1990, 98 мин
Универсальный солдат 1992
9.3

Универсальный солдат

1992, 99 мин
Солдат Джейн 1997
9.2

Солдат Джейн

1997, 120 мин
Рэмбо: Первая кровь 2 1985
9.2

Рэмбо: Первая кровь 2

1985, 91 мин
Техасская резня бензопилой 1974
7.3

Техасская резня бензопилой

1974, 79 мин
Красная жара 1988
8.9

Красная жара

1988, 99 мин
Нечто 2011
8.1

Нечто

2011, 98 мин
Рэмбо 3 1988
8.9

Рэмбо 3

1988, 97 мин
