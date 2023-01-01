Красная жара
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Красная жара

Красная жара (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

8.91988, Red Heat
Боевики, Комедии99 мин18+

Сюжет

Приключения советских граждан за океаном: американский боевик о борьбе с преступностью в США и СССР.

На дворе восьмидесятые, перестройка в Союзе пока не началась, а вот отношения с Западом уже потеплели. Во многом их налаживают представители преступного мира — так беглый наркоторговец Виктор Руставили по прозвищу Роста отправляется в Штаты в бегстве от правосудия. Там грузинский мафиози пользуется возможностью установить контакты и добыть товар, но этим себя и выдает. На его след выходит советский полицейский Иван Данко, которого отправляют в США с заданием поймать беглеца. В компании не самого ответственного американского копа Иван разворачивает в Чикаго поиски Руставили.

Кто окажется успешней в этом деле и остановит ли Иван преступника? Арнольд Шварценеггер в криминальной комедии — фильм «Красная жара» 1988 года смотрите на платформе Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красная жара»

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