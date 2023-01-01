Красная жара (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Приключения советских граждан за океаном: американский боевик о борьбе с преступностью в США и СССР.
На дворе восьмидесятые, перестройка в Союзе пока не началась, а вот отношения с Западом уже потеплели. Во многом их налаживают представители преступного мира — так беглый наркоторговец Виктор Руставили по прозвищу Роста отправляется в Штаты в бегстве от правосудия. Там грузинский мафиози пользуется возможностью установить контакты и добыть товар, но этим себя и выдает. На его след выходит советский полицейский Иван Данко, которого отправляют в США с заданием поймать беглеца. В компании не самого ответственного американского копа Иван разворачивает в Чикаго поиски Руставили.
Кто окажется успешней в этом деле и остановит ли Иван преступника? Арнольд Шварценеггер в криминальной комедии — фильм «Красная жара» 1988 года смотрите на платформе Wink.
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Информация
Рейтинг
- УХРежиссёр
Уолтер
Хилл
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- ДБАктёр
Джеймс
Белуши
- ПБАктёр
Питер
Бойл
- ЭОАктёр
Эд
О’Росс
- Актё�р
Лоренс
Фишбёрн
- Актриса
Джина
Гершон
- РБАктёр
Ричард
Брайт
- ДСАктёр
Дж.В.
Смит
- Актёр
Брент
Дженнингс
- ГПАктриса
Гретхен
Палмер
- ГКСценарист
Гарри
Клайнер
- ТКСценарист
Трой
Кеннеди-Мартин
- УХСценарист
Уолтер
Хилл
- ГКПродюсер
Гордон
Кэрролл
- УХПродюсер
Уолтер
Хилл
- Продюсер
Марио
Кассар
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дж. Вайна
- МКХ�удожник
Майкл
Коренблит
- ЛРХудожник
Ласло
Райк
- ЭБХудожник
Эрни
Бишоп
- ФАМонтажёр
Фриман
А. Дейвис
- МФОператор
Мэттью
Ф. Леонетти
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер