Путь дракона (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Тан приезжает из Гонконга в Рим, чтобы помочь друзьям семьи, чей ресторан задумали отобрать местные мафиози. Привыкшие всегда получать то, что захотят и не останавливаться ни перед чем, бандиты совершили большую ошибку, недооценив с виду скромного молодого человека. Не сумев справиться с ним �своими силами, мафиози нанимают лучших европейских и японских мастеров боевых искусств, но Тан с легкостью побеждает всех. И тогда против него на арену древнего Колизея выходит «крутой и смертоносный» американец Колт.



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