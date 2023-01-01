Путь дракона (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно
9.41972, Meng long guo jiang
Боевики, Приключения94 мин18+
Сюжет
Тан приезжает из Гонконга в Рим, чтобы помочь друзьям семьи, чей ресторан задумали отобрать местные мафиози. Привыкшие всегда получать то, что захотят и не останавливаться ни перед чем, бандиты совершили большую ошибку, недооценив с виду скромного молодого человека. Не сумев справиться с ним �своими силами, мафиози нанимают лучших европейских и японских мастеров боевых искусств, но Тан с легкостью побеждает всех. И тогда против него на арену древнего Колизея выходит «крутой и смертоносный» американец Колт.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb