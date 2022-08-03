Доспехи Бога
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Доспехи Бога (фильм, 1986) смотреть онлайн

9.51986, Lung hing foo dai
Боевик, Комедия84 мин18+

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О фильме

Приключенческий боевик, положивший начало одной из самых известных франшиз в карьере Джеки Чана. Азиатский ястреб — так прозвали охотника за сокровищами Джеки, который заполучил в Африке особый меч, часть легендарных Доспехов Бога, способных призвать в этот мир темные силы. О Джеки узнает европейский культ, поклоняющийся абсолютному злу и желающий достать все пять предметов, входящих в доспехи. Чтобы убедить Азиатского ястреба работать на них, они похищают его подругу Лорелай. Вместе с ее молодым человеком Аланом Джеки отправляется в масштабное приключение, чтобы спасти заложницу и не дать членам культа погрузить мир в хаос. Присоединиться к ним вы сможете, когда будете смотреть онлайн фильм «Доспехи Бога» (1986) в хорошем качестве на Wink.

Страна
Югославия, Гонконг
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доспехи Бога»