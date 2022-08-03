Доспехи Бога (фильм, 1986) смотреть онлайн
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О фильме
Приключенческий боевик, положивший начало одной из самых известных франшиз в карьере Джеки Чана. Азиатский ястреб — так прозвали охотника за сокровищами Джеки, который заполучил в Африке особый меч, часть легендарных Доспехов Бога, способных призвать в этот мир темные силы. О Джеки узнает европейский культ, поклоняющийся абсолютному злу и желающий достать все пять предметов, входящих в доспехи. Чтобы убедить Азиатского ястреба работать на них, они похищают его подругу Лорелай. Вместе с ее молодым человеком Аланом Джеки отправляется в масштабное приключение, чтобы спасти заложницу и не дать членам культа погрузить мир в хаос. Присоединиться к ним вы сможете, когда будете смотреть онлайн фильм «Доспехи Бога» (1986) в хорошем качестве на Wink.
СтранаЮгославия, Гонконг
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
- Режиссёр
Джеки
Чан
- ЭЦРежиссёр
Эрик
Цан
- Актёр
Джеки
Чан
- АТАктёр
Алан
Там
- ЛФАктриса
Лола
Форнер
- РКАктриса
Розамунд
Кван
- КБАктёр
Кен
Бойл
- ДЛАктёр
Джон
Ладальски
- РОАктёр
Роберт
О’Брайэн
- БСАктёр
Божидар
Смилянич
- ЭЧАктёр
Энтони
Чань
- ДИАктёр
Дэнни
Ип
- ЭТСценарист
Эдвард
Тан
- ЧХСценарист
Чеук
Хонь Сито
- ДШСценарист
Джон
Шеппард
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- ЧЛПродюсер
Чуа
Лам
- УЧХудожник
Уильям
Чан
- ШЧХудожница
Ширли
Чан
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- ПНОператор
Питер
Нгор
- АВОператор
Артур
Вон
- МЛКомпозитор
Майкл
Лай
- МВКомпозитор
Майкл
Вандмахер