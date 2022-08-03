Приключенческий боевик, положивший начало одной из самых известных франшиз в карьере Джеки Чана. Азиатский ястреб — так прозвали охотника за сокровищами Джеки, который заполучил в Африке особый меч, часть легендарных Доспехов Бога, способных призвать в этот мир темные силы. О Джеки узнает европейский культ, поклоняющийся абсолютному злу и желающий достать все пять предметов, входящих в доспехи. Чтобы убедить Азиатского ястреба работать на них, они похищают его подругу Лорелай. Вместе с ее молодым человеком Аланом Джеки отправляется в масштабное приключение, чтобы спасти заложницу и не дать членам культа погрузить мир в хаос. Присоединиться к ним вы сможете, когда будете смотреть онлайн фильм «Доспехи Бога» (1986) в хорошем качестве на Wink.

