Доспехи Бога
Актёры и съёмочная группа фильма «Доспехи Бога»

Режиссёры

Джеки Чан

Jackie Chan
Режиссёр
Эрик Цан

Eric Tsang
Режиссёр

Актёры

Джеки Чан

Jackie Chan
АктёрAsian Hawk
Алан Там

Alan Tam
АктёрAlan
Лола Форнер

Lola Forner
АктрисаMay
Розамунд Кван

Rosamund Kwan
АктрисаLorelei
Кен Бойл

Ken Boyle
АктёрGrand Wizard
Джон Ладальски

John Ladalski
АктёрChief Lama
Роберт О’Брайэн

Robert O'Brien
АктёрWitch Doctor (в титрах: Robert O' Brien)
Божидар Смилянич

Bozidar Smiljanic
АктёрBannon
Энтони Чань

Anthony Chan
АктёрLoser's Band Singer
Дэнни Ип

Danny Yip
АктёрLoser's Band Singer

Сценаристы

Эдвард Тан

Edward Tang
Сценарист
Чеук Хонь Сито

Cheuk-Hon Szeto
Сценарист
Джон Шеппард

John Sheppard
Сценарист

Продюсеры

Леонард Хо

Leonard Ho
Продюсер
Чуа Лам

Chua Lam
Продюсер

Художники

Уильям Чан

William Chang
Художник
Ширли Чан

Shirley Chan
Художница

Монтажёры

Питер Чун

Peter Cheung
Монтажёр

Операторы

Питер Нгор

Peter Ngor
Оператор
Артур Вон

Arthur Wong
Оператор

Композиторы

Майкл Лай

Michael Lai
Композитор
Майкл Вандмахер

Michael Wandmacher
Композитор