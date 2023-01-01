Фильмы про захват заложников

9.2
Мужское слово
2024, 93 мин
8.2
Переговорщик
2023, 103 мин
Бесплатно
6.6
Схватка с дьяволом
2023, 86 мин
8.8
Выкуп
2023, 126 мин
8.2
Заложники
2023, 87 мин
8.2
Моя пиратская свадьба
2022, 96 мин
7.3
Флирт с дьяволом
2022, 91 мин
7.0
Гонка со временем
2021, 83 мин
8.4
Заложник
2020, 81 мин
8.1
Беги, прячься, бей
2020, 104 мин
Бесплатно
8.5
Бельканто
2018, 96 мин
Бесплатно
8.0
Однажды в Стокгольме
2018, 88 мин
Бесплатно
7.4
Заложники
2017, 99 мин
7.8
6 дней
2017, 90 мин
8.8
Заложник
2005, 108 мин
Бесплатно