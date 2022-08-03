Заложник (фильм, 2005) смотреть онлайн

Бывшему переговорщику приходится вспомнить навыки, когда в заложниках у грабителей оказывается семья богача, владеющего серьезным компроматом. Закрученный триллер с Брюсом Уиллисом.



Несколько лет назад опытный переговорщик Джефф Тэлли не смог предотвратить смерть невинных заложников, и с тех самых пор его гложет чувство вины. Он становится шерифом в маленьком городке, надеясь, что тут его не потревожат демоны прошлого. Но вот однажды в шикарный дом местного бизнесмена мистера Смита врываются трое грабителей и берут семью хозяина в заложники. Тэлли поначалу отказывается участвовать в их спасении, однако вскоре в деле появляются новые игроки: неизвестные угрожают расправиться с женой и дочерью шерифа, если он не поможет им завладеть DVD-диском, спрятанным где-то в доме у Смита.



Сможет ли Тэлли спасти сразу две семьи, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Заложник» онлайн в хорошем качестве на Wink.

