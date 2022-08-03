Заложник (фильм, 2005) смотреть онлайн
О фильме
Бывшему переговорщику приходится вспомнить навыки, когда в заложниках у грабителей оказывается семья богача, владеющего серьезным компроматом. Закрученный триллер с Брюсом Уиллисом.
Несколько лет назад опытный переговорщик Джефф Тэлли не смог предотвратить смерть невинных заложников, и с тех самых пор его гложет чувство вины. Он становится шерифом в маленьком городке, надеясь, что тут его не потревожат демоны прошлого. Но вот однажды в шикарный дом местного бизнесмена мистера Смита врываются трое грабителей и берут семью хозяина в заложники. Тэлли поначалу отказывается участвовать в их спасении, однако вскоре в деле появляются новые игроки: неизвестные угрожают расправиться с женой и дочерью шерифа, если он не поможет им завладеть DVD-диском, спрятанным где-то в доме у Смита.
Сможет ли Тэлли спасти сразу две семьи, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Заложник» онлайн в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
- ФЭРежиссёр
Флоран
Эмилио Сири
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Кевин
Поллак
- Актёр
Бен
Фостер
- ДТАктёр
Джонатан
Такер
- МОАктёр
Маршалл
Оллман
- МХАктриса
Мишель
Хорн
- ДБАктёр
Джимми
Беннетт
- ССАктриса
Серена
Скотт Томас
- РУАктриса
Румер
Уиллис
- РНАктёр
Роберт
Неппер
- ДРСценарист
Даг
Ричардсон
- РКСценарист
Роберт
Крэйз
- Продюсер
Марк
Гордон
- СДПродюсер
Стивен
Дж. Идс
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Елистратов
- КПХудожник
Кит
П. Каннингэм
- ЭБХудожница
Элизабетта
Беральдо
- СКХудожница
Синди
Карр
- ДФОператор
Джованни
Фьоре Кольтеллаччи
- АДКомпозитор
Александр
Деспла