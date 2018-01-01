Фильмы про молодость
Молодость всё прощает: золотое время в жизни каждого человека не будет длиться вечно — и тем оно ценнее. Собрали коллекцию лучших фильмов ко Дню молодёжи.
8.2
Страна Саша
2022, 82 мин
5.6
Схема
2022, 73 мин
8.3
Асфальтовое солнце
2021, 90 мин
6.7
Разжимая кулаки
2021, 96 мин
8.1
Рашн Юг
2021, 115 мин
6.1
Герда
2021, 121 мин
6.2
Море волнуется раз
2021, 119 мин
Бесплатно
7.7
Дурная слава
2020, 96 мин
Бесплатно
9.1
После
2019, 100 мин
Бесплатно
8.2
Жизнь на перемотке
2019, 103 мин
8.1
Рейв
2019, 97 мин
Бесплатно
7.0
Дублинские дебоширы
2019, 92 мин
Бесплатно
6.6
Кислота
2018, 93 мин
Бесплатно
7.5
Взрослые игры
2017, 89 мин
7.5
Каждому свое
2016, 111 мин
Бесплатно
7.7
Молода и прекрасна
2013, 92 мин
Бесплатно
7.2
Прогулка
2003, 86 мин
Бесплатно
8.0
Мечтатели
2003, 109 мин
Бесплатно