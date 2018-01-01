Фильмы про мифы и легенды
Wink
Все подборки
Фильмы про мифы и легенды

Фильмы про мифы и легенды

Мифические существа, языческие праздники, народные поверья — без этого невозможно представить современную культуру, а ещё без этого никогда бы не появился наш любимый жанр фэнтези. Собрали в одной коллекции лучшие фильмы по мотивам мифов и легенд: от древних сказаний о героях и богах до интернет-баек про Слендермена.

ФильмыДля детей
Постер к фильму Мужик-медведь 2023
8.0

Мужик-медведь

2023, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дольче! 2023
5.9

Дольче!

2023, 106 мин
Бесплатно
Постер к фильму Последняя королева 2022
7.6

Последняя королева

2022, 108 мин
Постер к фильму Книга Моря 2021
8.1

Книга Моря

2021, 85 мин
Постер к фильму Иччи 2020
7.1

Иччи

2020, 83 мин
Постер к фильму Русалка в Париже 2020
7.9

Русалка в Париже

2020, 98 мин
Постер к фильму Солнцестояние. Режиссерская версия 2019
6.7

Солнцестояние. Режиссерская версия

2019, 163 мин
Постер к фильму Вальгалла: Рагнарек 2019
7.6

Вальгалла: Рагнарек

2019, 100 мин
Постер к фильму Солнцестояние 2019
6.4

Солнцестояние

2019, 141 мин
Постер к фильму Затерянный город Z 2016
8.5

Затерянный город Z

2016, 135 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пиковая дама: Черный обряд 2015
8.1

Пиковая дама: Черный обряд

2015, 89 мин
Постер к фильму Геракл: Начало легенды 2013
8.9

Геракл: Начало легенды

2013, 94 мин
Постер к фильму Война богов: Бессмертные 2011
9.1

Война богов: Бессмертные

2011, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Эльдорадо: в поисках Храма Солнца 2010
7.7

Эльдорадо: в поисках Храма Солнца

2010, 95 мин
Постер к фильму Эльдорадо: Дорога к Золотому городу 2010
7.9

Эльдорадо: Дорога к Золотому городу

2010, 89 мин
Постер к фильму Тристан и Изольда 2005
9.1

Тристан и Изольда

2005, 120 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дикая охота короля Стаха 1979
7.2

Дикая охота короля Стаха

1979, 104 мин
Бесплатно