8.92013, The Legend of Hercules
Боевики, Фэнтези94 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Геракл: Начало легенды (фильм, 2013) смотреть онлайн
Сюжет
На свет появляется полубог-получеловек, которому суждено стать могучим воином и совершить, как минимум, дюжину подвигов.
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Информация
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.2 IMDb
- Режиссёр
Ренни
Харлин
- КЛАктёр
Келлан
Латс
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- ЛМАктёр
Лиам
Макинтайр
- ГУАктриса
Гайя
Уайсс
- ЛГАктёр
Лиам
Гэрриган
- РМАктриса
Роксанна
Макки
- Актёр
Раде
Шербеджия
- Актёр
Джонатон
Шек
- ЛНАктёр
Люк
Ньюберри
- ККАктёр
Кеннет
Крэнэм
- ШХСценарист
Шон
Худ
- Сценарист
Ренни
Харлин
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- Продюсер
Ренни
Харлин
- ДЛПродюсер
Дэнни
Лернер
- ЛУПродюсер
Лес
Уэлдон
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- ТККомпозитор
Туомас
Кантелинен