Фильмы про детей, которые могут за себя постоять

Ко Дню защиты детей: коллекция лучших фильмов и мультфильмов про отважных юных героев и их невероятные приключения.

Постер к фильму Белая птица: Новое чудо 2023
9.4

Белая птица: Новое чудо

2023, 115 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой тигр 2022
9.0

Мой тигр

2022, 89 мин
Постер к фильму Лето 84 2017
8.4

Лето 84

2017, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Папаша в бегах 2023
8.6

Папаша в бегах

2023, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Маленькая страна 2020
8.1

Маленькая страна

2020, 107 мин
Постер к фильму Бекки в Ярости 2023
8.0

Бекки в Ярости

2023, 80 мин
Постер к фильму Ханна. Совершенное оружие 2010
8.4

Ханна. Совершенное оружие

2010, 105 мин
Постер к фильму Виолет и Дейзи 2012
7.8

Виолет и Дейзи

2012, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Эра выживания 2022
6.7

Эра выживания

2022, 109 мин
Постер к фильму Прячься 2020
7.6

Прячься

2020, 84 мин
Постер к фильму Напарник 2017
9.1

Напарник

2017, 88 мин
Постер к фильму Тайна сестер Макалузо 2020
6.3

Тайна сестер Макалузо

2020, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Развод по-геймерски 2022
7.4

Развод по-геймерски

2022, 91 мин
Постер к фильму Особо опасна 2015
8.5

Особо опасна

2015, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пусть все горит 2021
6.5

Пусть все горит

2021, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дети кукурузы 2020
6.4

Дети кукурузы

2020, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дикое сердце 2023
9.1

Дикое сердце

2023, 99 мин