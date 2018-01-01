Фильмы про детей, которые могут за себя постоять
Ко Дню защиты детей: коллекция лучших фильмов и мультфильмов про отважных юных героев и их невероятные приключения.
9.4
Белая птица: Новое чудо
2023, 115 мин
Бесплатно
9.0
Мой тигр
2022, 89 мин
8.4
Лето 84
2017, 101 мин
Бесплатно
8.6
Папаша в бегах
2023, 92 мин
Бесплатно
8.1
Маленькая страна
2020, 107 мин
8.0
Бекки в Ярости
2023, 80 мин
8.4
Ханна. Совершенное оружие
2010, 105 мин
7.8
Виолет и Дейзи
2012, 84 мин
Бесплатно
6.7
Эра выживания
2022, 109 мин
7.6
Прячься
2020, 84 мин
9.1
Напарник
2017, 88 мин
6.3
Тайна сестер Макалузо
2020, 85 мин
Бесплатно
7.4
Развод по-геймерски
2022, 91 мин
8.5
Особо опасна
2015, 94 мин
Бесплатно
6.5
Пусть все горит
2021, 110 мин
Бесплатно
6.4
Дети кукурузы
2020, 88 мин
Бесплатно
9.1
Дикое сердце
2023, 99 мин