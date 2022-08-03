Прячься
Wink
Фильмы
Прячься
7.62020, The Boy Behind the Door
Ужасы84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Прячься (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Когда мальчика Бобби и его лучшего друга Кевина похищают и отвозят в изолированный загородный дом, у Бобби получается сбежать. Но чтобы спасти друга, он решает вернуться назад. Теперь Бобби придется узнать тайны этого места и посмотреть своим страхам в глаза. Каждый шорох может стоить жизни. Каждый угол таит новую опасность. Каждый шаг может стать последним.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прячься»