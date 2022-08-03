Когда мальчика Бобби и его лучшего друга Кевина похищают и отвозят в изолированный загородный дом, у Бобби получается сбежать. Но чтобы спасти друга, он решает вернуться назад. Теперь Бобби придется узнать тайны этого места и посмотреть своим страхам в глаза. Каждый шорох может стоить жизни. Каждый угол таит новую опасность. Каждый шаг может стать последним.

