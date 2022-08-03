Прячься (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Когда мальчика Бобби и его лучшего друга Кевина похищают и отвозят в изолированный загородный дом, у Бобби получается сбежать. Но чтобы спасти друга, он решает вернуться назад. Теперь Бобби придется узнать тайны этого места и посмотреть своим страхам в глаза. Каждый шорох может стоить жизни. Каждый угол таит новую опасность. Каждый шаг может стать последним.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДШРежиссёр
Давид
Шарбонье
- ДПРежиссёр
Джастин
Пауэлл
- ЛЧАктёр
Лонни
Чевис
- ЭДАктёр
Эзра
Дьюи
- КБАктриса
Кристин
Бауэр
- СМАктёр
Скотт
Майкл Фостер
- АШАктриса
Анна
Шаффер
- АТАктёр
Альфредо
Таварес
- ДШСценарист
Давид
Шарбонье
- ДПСценарист
Джастин
Пауэлл
- ДХПродюсер
Джон
Хэрман
- РРПродюсер
Рик
Розенталь
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- КСХудожник
Кайл
Смит
- СБМонтажёр
Стивен
Бойер
- ХЭОператор
Хулиан
Эстрада
- АСКомпозитор
Антон
Санко