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Фильмы о приключениях

Навстречу приключениям! Лучшие исследователи, охотники за сокровищами, авантюристы и искатели впечатлений на свою голову: от классики жанра — франшизы «Индиана Джонс» — до нежданного путешествия Бильбо Бэггинса в трилогии о хоббите.