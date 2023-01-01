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Фильмы о приключениях
Навстречу приключениям! Лучшие исследователи, охотники за сокровищами, авантюристы и искатели впечатлений на свою голову: от классики жанра — франшизы «Индиана Джонс» — до нежданного путешествия Бильбо Бэггинса в трилогии о хоббите.
8.7
Бендер: Начало
2021, 93 мин
Бесплатно
8.5
Бендер: Золото империи
2021, 83 мин
Бесплатно
7.3
Легенда о призрачном кинжале
2019, 94 мин
Бесплатно
7.4
Ключ времени
2019, 88 мин
Бесплатно
8.3
Амундсен
2019, 125 мин
9.4
Астерикс на Олимпийских играх
2008, 112 мин
Бесплатно
8.9
Миф
2005, 120 мин
Бесплатно
8.9
Библиотекарь: В поисках копья судьбы
2004, 90 мин
Бесплатно