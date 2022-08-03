Эльдорадо: в поисках Храма Солнца (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сокровища Эльдорадо притягивают искателей приключений со всего мира. Вот и Джек Уайлдер – археолог, всю жизнь мечтавший найти это мифическое место, отправляется на поиски золотого города инков. Правда, для того, чтобы узнать путь к Эльдорадо, ему необходимо найти и расшифровать календарь инков, находящийся в храме Солнца. Дорога туда окажется непростой.

