Эльдорадо: в поисках Храма Солнца (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.82010, El Dorado: Temple of the Sun
Фэнтези, Приключения95 мин18+
О фильме
Сокровища Эльдорадо притягивают искателей приключений со всего мира. Вот и Джек Уайлдер – археолог, всю жизнь мечтавший найти это мифическое место, отправляется на поиски золотого города инков. Правда, для того, чтобы узнать путь к Эльдорадо, ему необходимо найти и расшифровать календарь инков, находящийся в храме Солнца. Дорога туда окажется непростой.
СтранаСША, Перу
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
4.8 IMDb