Эльдорадо: в поисках Храма Солнца
Wink
Фильмы
Эльдорадо: в поисках Храма Солнца

Эльдорадо: в поисках Храма Солнца (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.82010, El Dorado: Temple of the Sun
Фэнтези, Приключения95 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Сокровища Эльдорадо притягивают искателей приключений со всего мира. Вот и Джек Уайлдер – археолог, всю жизнь мечтавший найти это мифическое место, отправляется на поиски золотого города инков. Правда, для того, чтобы узнать путь к Эльдорадо, ему необходимо найти и расшифровать календарь инков, находящийся в храме Солнца. Дорога туда окажется непростой.

Страна
США, Перу
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.8 IMDb