Эльдорадо: Дорога к Золотому городу
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Эльдорадо: Дорога к Золотому городу

Эльдорадо: Дорога к Золотому городу (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.92010, El Dorado
Фэнтези, Приключения89 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Продолжение эффектного приключенческого экшна о том, как молодой талантливый археолог ищет затерянный город инков – Эльдорадо. Отважный археолог и авантюрист Джек продолжает поиски мифического Эльдорадо, а на пути у него встают владельцы крупной золотодобывающей компании, которым вовсе не выгодно, чтобы молодой ученый нашел древнюю сокровищницу.

Страна
Перу, США
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.8 IMDb