Эльдорадо: Дорога к Золотому городу (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.92010, El Dorado
Фэнтези, Приключения89 мин18+
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О фильме
Продолжение эффектного приключенческого экшна о том, как молодой талантливый археолог ищет затерянный город инков – Эльдорадо. Отважный археолог и авантюрист Джек продолжает поиски мифического Эльдорадо, а на пути у него встают владельцы крупной золотодобывающей компании, которым вовсе не выгодно, чтобы молодой ученый нашел древнюю сокровищницу.
СтранаПеру, США
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
4.8 IMDb