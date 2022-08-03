Эльдорадо: Дорога к Золотому городу (фильм, 2010) смотреть онлайн

Продолжение эффектного приключенческого экшна о том, как молодой талантливый археолог ищет затерянный город инков – Эльдорадо. Отважный археолог и авантюрист Джек продолжает поиски мифического Эльдорадо, а на пути у него встают владельцы крупной золотодобывающей компании, которым вовсе не выгодно, чтобы молодой ученый нашел древнюю сокровищницу.

