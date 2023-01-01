Военная разведка: Западный фронт
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Военная разведка: Западный фронт

Военная разведка: Западный фронт (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Военная разведка: Западный фронт 1 сезон
Приключения, Военные16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Секретной группе 5-го разведывательного управления РККА поручают только особо опасные задания. Никому не известны имена бойцов этого подразделения, но их заслуги Отечество никогда не забудет. В послужном списке героев сотни заданий - уничтожение отряда фашистских провокаторов, переброска секретных документов, поимка вражеских диверсантов, организации прикрытия советских резидентов и многие другие подвиги, информация о которых до сих пор хранится в военных архивах под грифом «совершено секретно»…

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Военная разведка: Западный фронт»

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