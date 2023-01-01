Биография

Александр Олейников – продюсер и режиссер. В некоторых российских кинокартинах выступал режиссером или актером. Также известен как телеведущий. Родился в 1965 году в Москве. С детских лет увлекался хоккеем и шахматами. Также любил литературу и историю. Учился в одной школе с Михаилом Прохоровым и Михаилом Хлебородовым. Карьера на телевидении началась в 1991 году. Сначала занимал должность администратора в одной из областных редакций. Затем – ассистента режиссера. Позже, в период с 2001 по 2006 год, работал на таких телеканалах, как «НТВ», «Россия» и «ТВЦ». В то время руководил многими известными проектами. Например, «Вести+». В качестве актера работал редко. Одна из ролей Александра Олейникова – эпизодический персонаж в «Охоте на пиранью» 2006 года. Первым кинопроектом, над которым работал в качестве продюсера, стал сериал «Граф Крестовский», вышедший в 2004 году. Однако особой популярности и известности у публики данная работа не получила. Наиболее успешными начальными проектами стали фильмы «Любовь-морковь» и «Любовь-морковь – 2», которые вышли в 2006 и в 2008 годах соответственно. Другие известные фильмы Александра Олейникова – мини-сериалы «Призраки Замоскворечья» и «Детектив на миллион». Над этими кинокартинами Олейников работал как режиссер.