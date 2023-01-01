Так не бывает
Wink
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Так не бывает
8.72015, Так не бывает 1 сезон
Комедии18+

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Так не бывает (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Илья и Маша знакомят родителей во время празднования своей свадьбы. Отношения между отцом Маши Романом Петровичем и матерью Ильи Дарьей Олеговной сразу не заладились. Но проходит год, и неожиданно между ними вспыхивает страсть. Осложняет все то, что Роман Петрович женат…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Так не бывает»

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