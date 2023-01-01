Скажи правду (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Женщина подозревает мужа в измене и пытается распутать клубок лжи. Драма с Викторией Исаковой по мотивам британского сериала «Доктор Фостер».



Ректор университета Ксения живет размеренной жизнью в уютном доме вместе с сыном-подростком и любимым мужем Сергеем. Все меняется, когда она находит чужую помаду и светлый волос в машине. Пытаясь выяснить правду, Ксения становится нервной и срывается на сыне и студентах. Женщина начинает подозревать друзей и близких в том, что они скрывают от нее правду об измене Сергея. Ситуация еще больше ухудшается, когда Ксения узнает о финансовых проблемах мужа. Теперь перед обманутой женщиной стоит непростой выбор — простить Сергея и дать ему второй шанс или развестись и начать новую жизнь вместе с сыном.



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