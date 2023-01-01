Скажи правду (сериал, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Женщина подозревает мужа в измене и пытается распутать клубок лжи. Драма с Викторией Исаковой по мотивам британского сериала «Доктор Фостер».
Ректор университета Ксения живет размеренной жизнью в уютном доме вместе с сыном-подростком и любимым мужем Сергеем. Все меняется, когда она находит чужую помаду и светлый волос в машине. Пытаясь выяснить правду, Ксения становится нервной и срывается на сыне и студентах. Женщина начинает подозревать друзей и близких в том, что они скрывают от нее правду об измене Сергея. Ситуация еще больше ухудшается, когда Ксения узнает о финансовых проблемах мужа. Теперь перед обманутой женщиной стоит непростой выбор — простить Сергея и дать ему второй шанс или развестись и начать новую жизнь вместе с сыном.
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Информация
Рейтинг
- АЭРежиссёр
Андрей
Эшпай
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актриса
Аглая
Шиловская
- Актёр
Гоша
Куценко
- ЗКАктриса
Зоя
Кайдановская
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актёр
Игорь
Гордин
- Актриса
Инга
Оболдина
- Актриса
Евгения
Симонова
- Актёр
Алексей
Фатеев
- АВСценарист
Анастасия
Вяземская
- ДЛПродюсер
Дарья
Лаврова
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- Продюсер
Филипп
Брусникин
- ТПХудожница
Татьяна
Пантелеева
- ИКМонтажёр
Ирина
Кожемякина
- РГОператор
Раду
Горгос
- МЭКомпозитор
Мария
Эшпай