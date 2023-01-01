Последний министр. Короткий день
Wink
Сериалы
Последний министр. Короткий день
2020, Последний министр. Короткий день 1 сезон
Комедии18+

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Последний министр. Короткий день (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Когда министром перспективного планирования назначают деятельного Евгения Тихомирова, никто представить не может, к чему это приведeт. Оказывается, новый министр действительно хочет изменить жизнь людей к лучшему и для этого вместе с командой активно продвигает собственные инициативы. Правда, инициативы эти не всегда разумны, а результат — крайне непредсказуем.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний министр. Короткий день»

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