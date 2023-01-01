2020, Последний министр. Короткий день 1 сезон
Комедии18+
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Последний министр. Короткий день (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Когда министром перспективного планирования назначают деятельного Евгения Тихомирова, никто представить не может, к чему это приведeт. Оказывается, новый министр действительно хочет изменить жизнь людей к лучшему и для этого вместе с командой активно продвигает собственные инициативы. Правда, инициативы эти не всегда разумны, а результат — крайне непредсказуем.
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Роман
Волобуев
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актриса
Софья
Лебедева
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актриса
Анна
Шепелева
- Актриса
Нелли
Уварова
- Актёр
Алексей
Золотовицкий
- ДНАктриса
Дарья
Носик
- Актриса
Екатерина
Носик
- ССАктёр
Сергей
Степин
- Сценарист
Роман
Волобуев
- ДМСценарист
Дмитрий
Минаев
- РНСценарист
Роман
Непомнящий
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- МШХудожница
Мария
Швачкина
- АБМонтажёр
Артём
Барышников
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- Оператор
Матвей
Ставицкий
- ВНКомпозитор
Вадим
Некрасов