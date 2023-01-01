Биография

Екатерина Носик — российская актриса кино и театра, известная своими режиссерскими работами. Родилась в Москве 27 декабря 1984 года. Выросла в творческой семье, ее отец также был актером, а мать работала искусствоведом. Свою первую роль Екатерина Носик сыграла еще в подростковом возрасте, появившись вместе с сестрой в известной картине «Возвращение Броненосца». Окончив школу, стала студенткой ГИТИСа, во время учебы исполнив роли в таких спектаклях, как «Три сестры», «Белая гвардия», «Тартюф», «Утиная охота». Активно сниматься в кино начала после окончания вуза в 2007 году. Появилась в таких проектах, как «Дочки-матери», «Лектор», «Рыжая», «Объект 11». Часто появляется в фильмах и сериалах вместе со своей сестрой-близнецом Дарьей. Широкая аудитория лучше всего знает Екатерину Носик по фильмам «Развод» и «Сердцеедки». Всего в послужном списке актрисы несколько десятков ролей в кино. Кроме того пробовала себя в качестве кинорежиссера, вместе с сестрой является создателем двух короткометражных лент — «Холивар» и «Мы делили апельсин».