8.12018, Wellington Paranormal 3 сезона
Комедия, Ужасы18+
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Паранормальный Веллингтон (сериал, 2018) смотреть онлайн
О сериале
Миноуг и О'Лири работают в Веллингтоне обычными полицейскими, но в один день их жизни меняются — сержант Маака вербует патрульных в секретный отдел паранормальных преступлений. Вместе они расследуют очень странные дела, среди которых летающие пакеты с чипсами, одержимые властью клоны-пришельцы и сумасшедшие несовершеннолетние ведьмы. В экстремальных условиях офицерам нужно не только спасти жителей города, но и самим не угодить в лапы загадочных преступников.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Тим
ван Даммен
- Режиссёр
Джемейн
Клемент
- Режиссёр
Джеки
ван Бик
- Актёр
Майк
Миноуг
- Актриса
Карен
О’Лири
- Актёр
Маака
Похату
- Актёр
Томас
Сэйнсбери
- Актёр
Бен
Френшам
- ЧБАктёр
Чарли
Бликли
- Актёр
Ричард
Дей
- Актриса
Линда
Топп
- Актёр
Джейсон
Хойте
- Сценарист
Тайка
Вайтити
- Сценарист
Карен
О’Лири
- Сценарист
Маака
Похату
- Продюсер
Джемейн
Клемент
- Продюсер
Тайка
Вайтити
- Продюсер
Пол
Йэтс
- ДАПродюсер
Дезрэй
Армстронг
- АНХудожница
Аманда
Нил
- РВХудожник
Ра
Винсент
- ТИМонтажёр
Том
Иглз
- Оператор
Д.Дж.
Стипсен
- Композитор
Люк
Буда