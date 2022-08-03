Паранормальный Веллингтон
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Паранормальный Веллингтон
8.12018, Wellington Paranormal 3 сезона
Комедия, Ужасы18+

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Паранормальный Веллингтон (сериал, 2018) смотреть онлайн

О сериале

Миноуг и О'Лири работают в Веллингтоне обычными полицейскими, но в один день их жизни меняются — сержант Маака вербует патрульных в секретный отдел паранормальных преступлений. Вместе они расследуют очень странные дела, среди которых летающие пакеты с чипсами, одержимые властью клоны-пришельцы и сумасшедшие несовершеннолетние ведьмы. В экстремальных условиях офицерам нужно не только спасти жителей города, но и самим не угодить в лапы загадочных преступников.

Страна
Новая Зеландия
Жанр
Комедия, Мистика, Ужасы, Криминал, Фэнтези, Детектив

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Паранормальный Веллингтон»