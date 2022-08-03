Паранормальный Веллингтон (сериал, 2018) смотреть онлайн

Миноуг и О'Лири работают в Веллингтоне обычными полицейскими, но в один день их жизни меняются — сержант Маака вербует патрульных в секретный отдел паранормальных преступлений. Вместе они расследуют очень странные дела, среди которых летающие пакеты с чипсами, одержимые властью клоны-пришельцы и сумасшедшие несовершеннолетние ведьмы. В экстремальных условиях офицерам нужно не только спасти жителей города, но и самим не угодить в лапы загадочных преступников.

