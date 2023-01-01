Биография

Джеки ван Бик — режиссер кино и телевидения, сценарист, актриса. Родилась в Веллингтоне 10 мая 1976 года. Образование будущая кинодеятельница получила в Колледже Онслоу. Также изучала лингвистику в Веллингтонском университете Виктории, где начала ставить спектакли в новозеландских школах и театрах. В 1999 году переехала в город Окленд и работала над сценическими постановками. Кроме того, в течение года трудилась сценаристом в Северном университете Огайо. Пробовала свои силы в актерском деле, снявшись в фильмах «Орел против акулы», «Реальные упыри», «Агентство расставаний» и других. Карьера режиссера Джеки ван Бик началась в 2006 году, когда она перебралась в Австралию. В 2017 году на экраны вышла полнометражная картина «Дорога домой», а еще через год — сериал «Паранормальный Веллингтон». Также стала одним из режиссеров проекта «Чем мы заняты в тени».