Биография

Карен О’Лири — новозеландская актриса кино и телевидения, сценарист. Родилась в городе Веллингтон. Будущая кинодеятельница окончила Университет Виктории, где получила степень бакалавра в области образования. Работала учительницей начальных классов. В будущем эта профессия позволила артистке запустить онлайн-уроки для детей. В 2014 году Карен О’Лири прошла прослушивание на роль в фильме «Реальные упыри», затем снялась в фильме «Агентство расставаний». В 2018 году состоялась премьера комедийного сериала «Паранормальный Веллингтон», где она сыграла главную роль — однофамилицу О’Лири.