Биография

Линда Топп — новозеландская актриса и певица. Родилась в городе Хантли 14 мая 1958 года. Вместе с сестрой-близнецом основала музыкальную группу Topp Twins, где проявила себя не только в качестве певицы в стиле кантри, но и комедийной артистки. В 2018 году сестры получили новозеландский орден «За заслуги». Сегодня дискография близнецов насчитывает пять студийных пластинок, четыре мини-альбома и один сборник хитов. Сниматься в кино Линда Топп начала в 1997 году. С тех пор вышло несколько проектов с ее участием, среди которых сериал «Паранормальный Веллингтон», где артистка исполнила роль матери главной героини.