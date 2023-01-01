Биография

Бен Френшам — новозеландский актер театра, кино и телевидения. Будущий артист окончил Новозеландскую школу танца в Веллингтоне. Играл в театральных постановках, например, в спектакле «Бент» по пьесе драматурга Мартина Шермана. Выступал в музыкальном театре, кукольных и комедийных представлениях. Впервые на экране Бен Френшам появился в 1994 году, снявшись в фильме «Небесные создания». Позже играл в картинах «Паромщик», «30 дней ночи», «Реальные упыри», «Легенда об искателе», «Эш против зловещих мертвецов». Также его можно увидеть в сериале «Паранормальный Веллингтон».