Биография

Люк Буда — композитор. Музыкант известен как участник группы The Phoenix Foundation, которая была номинирована на 24 награды VNZMA. Коллектив выиграл в шести из них как лучший продакшн трех альбомов подряд и как лучшая группа. Также Люк сделал несколько сольных проектов, включая совместную с Лоуренсом Аравией песню Apple Pie Bed, которая получила награду APRA Silver Scroll. Люк Буда вместе со своим коллегой по группе, Сэмюэлем Флинном Скоттом, также продюсировал и написал музыку к нескольким фильмам и телесериалам, в том числе к картинам «Охота на диких людей», «Орел против акул» и «Город разлуки». Их саундтрек к киноленте «Мальчик» принес его дуэту с кинокомпозитором Конрадом Ведде награду за лучшую оригинальную музыку в художественном фильме на церемонии NZ Film and Television Awards. Также Буда участвовал в написании музыки к новозеландской многосерийной комедии «Паранормальный Веллингтон» в 2018 году.