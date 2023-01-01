Томас Сэйнсбери

Биография

Томас Сейнсбури — новозеландский актер, сценарист, продюсер, режиссер и композитор. Родился в городе Матамата. Будущий кинодеятель получил степень бакалавра искусств в Оклендском университете. Работал писателем, режиссером и актером как в студенческих спектаклях, так и в андеграундном театре. После окончания учебы основал собственную театральную компанию. Написал и поставил больше 40 пьес. Писал сценарии для фильмов и сериалов, продюсировал проект «Супергород». Как актер кино и телевидения Томас Сейнсбури начал карьеру в 2011 году. Снялся в таких картинах, как «Шотланд-стрит», «Несметно богатые», «Пирог со свининой», «Внеземной пирог», «Пушки Акимбо», «Залет». С 2018 года исполняет роль в сериале «Паранормальный Веллингтон» — спин-оффе фильма «Реальные упыри».