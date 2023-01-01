Палач (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

«Палач» – это остросюжетный детективный сериал, вдохновленный реальной историей одной из самых жестоких женщин-убийц Антонины Макаровой, которая по приказу фашистов расстреляла порядка полутора тысяч соотечественников во время ВОВ. Захватывающий телефильм о падении человеческой личности под гнетом чудовищных обстоятельств держит в напряжении с первого до последнего кадра, а убедиться в этом вы можете онлайн и в хорошем качестве.



1965 год. На окраине Москвы во время празднования Дня Победы зверски убит семнадцатилетний Петя Яковлев. Простреленные глаза жертвы заставляют опытного оперативника МУРа Ивана Черкасова (Андрей Смоляков, также исполнивший эту роль в сериалах «МосГаз», «Паук» и «Шакал») вспомнить о деле «Тоньки-пулеметчицы» – юной советской девушки, работавшей немецким палачом на оккупированной фашистами территории. Совершая казни над советскими гражданами, предательница стреляла им в глаза, чтобы стереть свое отражение. Кроме того, на взаимосвязь новых преступлений с событиями военного времени указывает тот факт, что до смерти Петя успел опубликовать в «Комсомольской правде» статью о героическом прошлом своей тети – бывшей партизанке Раисе Ивановне Яковлевой (Виктория Толстоганова). Что связывает эту женщину с Антониной Малышкиной по прозвищу «Тонька-пулеметчица», вы узнаете, посмотрев многосерийный детективный триллер «Палач» по сценарию Зои Кудри («Граница. Таежный роман», «Ликвидация», «МосГаз») онлайн и абсолютно бесплатно.



Все сезоны сериала Палач смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.