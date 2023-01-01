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Не родись красивой

Не родись красивой (сериал, 2006) смотреть онлайн

8.82006, Не родись красивой 1 сезон
Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Катя уверенно поднимается вверх по служебной лестнице. И в это время неожиданно ее настигает… любовь. У Кати кружится голова от счастья, но неожиданно она понимает, что была лишь тайным оружием в нечестной игре. К тому же карьера кажется, испорчена безвозвратно.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Не родись красивой»