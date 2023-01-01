Мистер Ошибка (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Романтичная натура в поисках настоящей любви. Красивый турецкий сериал о пути к личному счастью.



Эзгю раз за разом надеется, что встретила «того самого» человека, но нарывается на предателей и обманщиков. Разочаровавшись в очередном партнере, разбившем ей сердце, девушка напивается в местном баре. Добросердечный хозяин Озгюр выражает Эзги свое сочувствие и помогает разбитой горем гостье. Тронутая его советами, Эзги обращается к Озгюру с просьбой помочь ей встретить мужчину своей мечты. Сам же молодой человек давно разочаровался в любви, но имеет большой опыт в общении с девушками, а потому соглашается помочь. Но, может, и ему самому понадобится помощь новой знакомой...



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