Биография

Аныл Челик — турецкий актер и продюсер. Родился в Анкаре 1 января 1988 года. Еще в юном возрасте Аныл понял, что хочет стать актером. Заручившись поддержкой родителей, молодой человек отправился в Стамбул — постигать актерское мастерство в Университете Бейкент. Профессиональная биография актера началась с театральной сцены. Первую экранную роль Аныл Челик сыграл в драматическом сериале «Пятое измерение» 2005 года, а в следующем году принял участие в сериалах «Селена» и «Опасные улицы». Всего фильмография актера насчитывает более 20 проектов. Среди них популярные сериалы, полюбившиеся зрителю по всему миру, — «Запах клубники» 2015 года, «Ранняя пташка» 2018 года и «Мистер Ошибка» 2020 года, в котором Аныл предстал в образе позитивного и забавного бармена Эмре, готового прийти на помощь в любую минуту.