Биография

Фери Байджу Гюлер — турецкая актриса, переводчик и продюсер. Родилась в Стамбуле 1 июля 1978 года. Будущая кинодеятельница получила образование в Государственной консерватории Стамбульского университета. Также она занималась туризмом, благодаря чему знает несколько языков. Важное место в биографии Фери Байджу Гюлер занимает театр, ведь она, являясь по преимуществу театральной актрисой, подарила зрителю десятки ярких ролей со сцены. Среди наиболее повлиявших на ее профессиональное становление турецких мастеров артистка отмечает Йылдыз Кентер, Суата Озтурна, Мелиха Кибара, Газанфера Озджана. Актриса работает в театре Zorlu Performing Arts Center. На экране Фери Байджу Гюлер появилась уже в зрелом возрасте. Особенно оценены зрителями и критиками романтические сериалы с ее участием «Ранняя пташка», «Любовь 101», «Мистер Ошибка».