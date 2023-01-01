Сарп Джан Кёроглу

Биография

Сарп Джан Кероглу — турецкий актер. Родился в Шишли 14 июля 1990 года. Биография и путь будущего артиста к профессии довольно необычны. Профессионального актерского образования молодой человек не имеет — Сарп Джан получил специальность археолога в Университете изящных искусств Мимара Синана. Первые роли актер подарил зрителю еще будучи студентом, а после окончания университета решил продолжить съемки и посвятить жизнь киноискусству. Зрителю Сарп Джан Кероглу запомнился по ролям Бориса в сериале «Курт Сеит и Александра», Дениза в нашумевшем проекте «Постучись в мою дверь» и доктора Сердара Озтюрка в ромкоме «Мистер Ошибка». Всего в фильмографии актера десяток разноплановых ролей.