Серкай Тютюнджю

Биография

Серкай Тютюнджу — турецкий актер. Родился в Тире 7 февраля 1991 года. С детства юноша проявлял интерес к музыке, но уделять любимой гитаре много времени не стал. Пойдя по стопам отца, Серкай профессионально занимался футболом и даже получил специальное образование в Университете имени Джелала Байара и в Эгейском университете. После участия в экстремальном шоу Survivor в команде добровольцев стал тяготеть к актерской профессии и заниматься актерским мастерством. Первый проект Серкая Тютюнджу — драматический сериал «Человеческая вина» 2018 года. В следующем году актер появился в комедии «Любовь напоказ». Одной из самых ярких ролей Серкая по праву считается образ шеф-повара Озана в ромкоме 2020 года «Мистер Ошибка».