Биография

Джан Яман — турецкий актер и модель. Родился в Стамбуле 8 ноября 1989 года. Будущий актер с юных лет любил учиться и успешно окончил итальянскую школу. Выбрав профессию юриста, Джан поступил на юридический факультет Университета Едитепе в 2012 году. Впоследствии полгода работал по специальности, параллельно в качестве хобби брал уроки актерского мастерства, что подарило ему новые карьерные возможности. Первую главную роль Джан Яман сыграл в романтическом сериале «Дела Сердечные» в 2014 году, а в следующему году снялся в ленте «Любовь назло». Больше всего Джана знают по сериалу «Ранняя пташка» 2018 года, а также по проектам «Полнолуние» и «Мистер Ошибка».