Биография

Озге Гюрель — турецкая актриса и певица. Родилась в Стамбуле 5 февраля 1987 года. Будущая артистка обучалась в Университете Бейкент на факультете международной торговли и профессионального актерского образования Озге не получила. Почетное место в биографии девушки занимает музыка: в 2014 году Гюрель выпустила первый сингл, а в 2015-м — первый музыкальный клип. В 2010 году благодаря таланту и модельной внешности Озге Гюрель удалось пройти кастинг и сразу получить крупную роль в телесериале «Где моя дочь?». Параллельно она проходила курсы актерского мастерства и набиралась опыта у коллег по цеху. Фильмография девушки включает в себя участие в высокорейтинговом проекте «Великолепный век». Слава пришла к девушке после главной роли в ромкоме «Вишневый сезон» 2014 года. Также Гюрель снялась в таких ярких проектах, как «Полнолуние» 2017 года, «Мистер Ошибка» 2020 года и других. Всего фильмография Гюрель насчитывает более 15 проектов.