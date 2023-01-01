Биография

Фатма Топташ — турецкая актриса театра и кино. Родилась в Мерсине 25 ноября 1982 года. Любовь к актерскому мастерству родилась у будущей актрисы еще в детстве. Родители поддерживали дочь, и Фатма развивалась в различных направлениях искусства: посещала кружки по музыке, танцам, вокалу, акробатике. Окончила театральный факультет Художественного центра Мюждат Гезен в Стамбуле. В биографии Фатмы особое место занимает театральное искусство — девушка полюбилась турецкому зрителю еще с театральной сцены, а благодаря гастролям стала известной не только в Стамбуле. Впервые на экране Фатма Топташ появилась в нескольких эпизодических ролях в таких проектах, как «Бегущий по лезвию бритвы» и «Врачи», а уже в следующем году получила ведущую роль в сериале «Реджеп Иведик». Фильмография актрисы насчитывает более десятка работ. Особенно яркие роли Фатма подарила зрителю в романтических сериалах «Вишневый сезон», «Номер 309» и «Мистер Ошибка».