Биография

Гюрген Оз — турецкий актер театра и кино. Родился в Зонгулдаке 10 мая 1978 года. После окончания школы Гюрген год обучался в Стамбульском университете истории искусств, а затем поступил на театральный факультет Государственной консерватории Университета изящных искусств Мимара Синана. Активно занимался театром, участвовал в национальных и международных театральных фестивалях. В 2005 году Гюрген впервые появился на телевидении в программе Televizyon Makinası. Фильмография Гюргена Оза включает в себя более 20 проектов. Из них самыми успешными и яркими являются «Романтическая комедия» 2010 года и «Мистер Ошибка» 2020 года, в котором Оз выступил в роли нерешительного, но душевного пластического хирурга Левента.