Биография

Лале Башар — турецкая актриса театра и кино. Родилась в городе Орду 27 января 1964 года. В 1986 году Лале окончила Государственную консерваторию Анкары Университета Хаджеттепе и в том же году приступила к работе на сцене Государственного театра Бурсы. В 1994 году стала трудиться в Государственном театре Анкары, откуда ушла в 2009 году. Первые роли на экране Лале Башар подарила зрителю еще во время работы в театре. Всего творческая биография актрисы насчитывает более 30 проектов. Среди них были высоко оценены драматические фильмы «Шепни, если забуду» 2014 года и «Все из-за любви» 2016 года. В романтическом комедийном сериале «Мистер Ошибка» 2020 года Лале исполнила одну из ведущих ролей — маму главного героя Севим Атасой.