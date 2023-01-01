Новая невеста (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Многосерийная романтическая комедия о непростых отношениях дочери турецкого бизнесмена, выросшей в Испании, и молодого человека из консервативного турецкого клана.



Белла и Хазар женятся втайне от родных, ведь у них слишком разное происхождение. Белла — дочь турецкого миллионера и испанской светской львицы, живущая в Мадриде. Хазар — наследник могущественного клана турецкого ила Адана. После свадьбы они едут к родственникам Хазара, которые шокированы известием о его неожиданном браке, ведь они уже присмотрели для молодого человека подходящую невесту из враждующего клана. Белле предстоят суровые испытания, ведь родня мужа больше всего хочет разлучить их с Хазаром.



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